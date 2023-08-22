Руслан Нигматуллин сравнил Вендела с Месси после победы «Зенита» над «Спартаком»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин сравнил полузащитника Вендела с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси после победы «Зенита» над «Спартаком» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (3:1).

«Зенит» явно зависим от своих лидеров: ушёл Малком — и сразу же начались проблемы. Вендел вернулся после долгого отсутствия и решил исход большого матча. Прям как Месси в Америке, который преобразил свою команду. Говорят, что один в поле не воин, но иногда бывает иначе. Есть футболисты, которые становятся незаменимыми лидерами своих клубов! Вендел — один из них», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, Вендел оформил дубль в ворота «Спартака». За красно-белых отличился форвард Александр Соболев.