Руслан Нигматуллин сравнил Вендела с Месси после победы «Зенита» над «Спартаком»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин сравнил полузащитника Вендела с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси после победы «Зенита» над «Спартаком» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (3:1).
«Зенит» явно зависим от своих лидеров: ушёл Малком — и сразу же начались проблемы. Вендел вернулся после долгого отсутствия и решил исход большого матча. Прям как Месси в Америке, который преобразил свою команду. Говорят, что один в поле не воин, но иногда бывает иначе. Есть футболисты, которые становятся незаменимыми лидерами своих клубов! Вендел — один из них», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, Вендел оформил дубль в ворота «Спартака». За красно-белых отличился форвард Александр Соболев.
- 22 августа 2023
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