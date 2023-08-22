Агент Лунёва объяснил, почему вратарь решил не возвращаться в Россию и перейти в «Карабах»

Антон Смирнов, агент экс-вратаря «Зенита» и «Байера» Андрея Лунёва, объяснил, почему голкипер принял решение не возвращаться в Россию и согласился продолжить карьеру в «Карабахе».

«У нас были варианты в России и не только. Об этом говорилось уже множество раз. Нет смысла повторяться. «Карабах» в первую очередь привлёк своей заинтересованностью в Андрее. Они очень хотели его подписать. Несмотря на недооценку российскими болельщиками и СМИ, «Карабах» — это амбициозный и серьёзный клуб. Команда десять лет подряд выступает на групповых стадиях различных еврокубков — в том числе и Лиги чемпионов. В прошлом году остановились в шаге от группового этапа Лиги чемпионов. Мы понимали, если вернёмся в Россию, то в Европу вряд ли получится уехать. Андрею 31 год, и в дальнейшем крайне сложно было бы осуществить трансфер из России в Европу. А после удачного выступления в «Карабахе», выйдя на свой настоящий уровень игры, можно получить отличный шанс поиграть в Европе и дальше.

В России особо не было конкретики для нас. Можно было пойти в «Ростов», но Европа была приоритетом. Что касается переговоров, их нельзя назвать сложными, так как «Карабах» вёл себя очень профессионально и хотел, как и мы, одного и того же. А вот найти клуб было очень тяжело по понятным причинам. Многие обстоятельства мешали нам. Лунёв почти два года не играл, в том числе и из-за травм — это беспокоило многие команды», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.