Каррагер — о «Челси»: этой команде всё ещё нужны усиления, чтобы бороться с «Ман Сити»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил текущие успехи лондонского «Челси», а также высказался о трансферное политике синих.

«При таких тратах кажется странным, что немногие ставят «Челси» в четвёрку лучших. Это не значит, что этого не произойдёт, но немногие говорят, что команда при таком количеством потраченных денег финиширует в топ-4.

Чтобы бросить вызов «Манчестер Сити», я думаю, им нужен ещё один вратарь, топовый центральный защитник и чистый бомбардир. Им не обязательно должен быть центральный нападающий, ведь у «Ливерпуля» в подобной роли выступает Мохамед Салах, играющий на правом фланге», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, «Челси» после двух стартовых туров чемпионата Англии набрал всего одно очко и занимает 15-е место в турнирной таблице. В текущее трансферное окно лондонцы потратили € 385 млн на покупку восьми футболистов.