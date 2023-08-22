Дзагоев: Абрамович просил Жиркова поговорить со мной о переходе в «Челси»

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал, какие варианты продолжения карьеры у него были за границей. Также полузащитник признался, что ЦСКА никогда не информировал его о предложениях от других клубов.
«Звонил Жирков и говорил, что Роман Аркадьевич [Абрамович] попросил его поговорить со мной, чтобы я перешёл в «Челси». Тренируюсь с основой и играю за дубль.
Но, во‑первых, мне было 18 лет. Молодой, не был готов, боялся. Я не боялся выходить на поле с такими командами, тренироваться и играть не боялся вообще ни разу. В 18 лет играл против «Манчестер Юнайтед» и никого не стеснялся. Но я боялся переезда и незнания языка. Был молод.
На следующий год был вариант перейти в «Штутгарт». Тогда ещё тоже не был готов. А вот когда был готов, после чемпионата Европы, в 22 года, конкретного предложения не было. Скорее всего, на тот момент не было хорошего агента рядом. Так сложилось.
Из ЦСКА ни разу не позвонили и не сказали — вот, мол, на тебя есть предложение. Слухов много было, но говорю как есть», — приводит слова Дзагоева «Матч ТВ».
- 22 августа 2023
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