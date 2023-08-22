«Челси» завершает переход форварда «Сантоса» Вашингтона

Нападающий «Сантоса» Дейвид Вашингтон близок к переходу в «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, 18-летний нападающий успешно прошёл медицинское обследование для перехода в стан «аристократов». В ближайшее время молодой игрок будет представлен в качестве нового футболиста «синих». «Челси» заплатит «Сантосу» за трансфер около € 16 млн, ещё € 4 млн могут быть выплачены позднее в качестве бонусов.
В сезоне-2023 Вашингтон провёл 16 матчей за «Сантос» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с бразильским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.
Ранее бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о трансферной политике «Челси».
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