Партнёр Роналду по сборной Португалии перешёл в «Аль-Наср»

Полузащитник «Порту» и сборной Португалии Отавио присоединился к своему партнёру по национальной команде Криштиану Роналду, перейдя в «Аль-Наср». Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Аль-Наср» заплатит за 28-летнего хавбека около € 60 млн. Стороны подписали трёхлетний контракт (до конца июня 2026 года).

Отавио выступал за «Порту» на протяжении семи лет. В сезоне-2022/2023 на счету португальца 44 матча во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и девятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе в «Аль-Наср» защитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Эмерика Лапорта.