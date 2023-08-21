Лапорт присоединится к Роналду в «Аль-Насре», Эмерик будет получать € 20 млн в год

Испанский защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт перейдёт в саудовский «Аль-Наср», в котором играет португальский нападающий Криштиану Роналду. Все стороны сделки достигли соглашения по переходу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, 29-летний футболист будет получать в саудовском клубе около € 20 млн в год. Лапорт подпишет с «Аль-Насром» контракт до конца июня 2026 года. «Манчестер Сити», в свою очередь, получит около € 30 млн за трансфер испанского защитника. Для полного завершения сделки Лапорту осталось пройти медицинское обследование. Ожидается, что Эмерик присоединится к саудовскому клубу на следующей неделе.
29-летний футболист выступает за «Манчестер Сити» с января 2018 года. В минувшем сезоне Лапорт провёл за «горожан» 24 матча во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.
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