Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Рейнджерс — ПСВ Эйндховен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Текстильщик» — «Амкал»: первый тайм прошёл без голов

«Текстильщик» — «Амкал»: первый тайм прошёл без голов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 августа, проходит матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между ивановским «Текстильщиком» и московским «Амкалом». Команды играют на стадионе «Текстильщик» в Иваново. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Андреем Прокоповым (Ярославль). Стартовый свисток прозвучал примерно в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Кубок России . 1/128 финала
22 августа 2023, вторник. 19:00 МСК
Текстильщик
Иваново
2-й тайм
0 : 0
Амкал
Москва
Удаления: нет / Маричев – 49'

В первом тайме обе команды имели неплохие моменты, чтобы забить первый гол в матче, а «Текстильщик» даже смог попасть в штангу ворот «Амкала», но этого было недостаточно, чтобы открыть счёт во встрече — команды ушли на перерыв без забитых мячей — 0:0.

Напомним, всего в этом сезоне в Кубке России приняли участие три медийные команды. Это на одну больше, чем в прошлом году — 2DROTS, «Амкал» и «Родина Медиа». В прошлом сезоне в Кубке выступали 2DROTS и «Амкал». Медийные команды, как и клубы низших лиг, участвуют в Кубке России, выступая в нижней сетке — Пути регионов. Медийный «Амкал» в 1/256 Кубка России обыграл «Красное знамя», 2DROTS также смог пройти «Сахалин», а «Родина Медиа» вылетела в первой стадии, проиграв «Динамо» Вологда.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android