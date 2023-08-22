«Текстильщик» — «Амкал»: первый тайм прошёл без голов

Сегодня, 22 августа, проходит матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между ивановским «Текстильщиком» и московским «Амкалом». Команды играют на стадионе «Текстильщик» в Иваново. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Андреем Прокоповым (Ярославль). Стартовый свисток прозвучал примерно в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме обе команды имели неплохие моменты, чтобы забить первый гол в матче, а «Текстильщик» даже смог попасть в штангу ворот «Амкала», но этого было недостаточно, чтобы открыть счёт во встрече — команды ушли на перерыв без забитых мячей — 0:0.

Напомним, всего в этом сезоне в Кубке России приняли участие три медийные команды. Это на одну больше, чем в прошлом году — 2DROTS, «Амкал» и «Родина Медиа». В прошлом сезоне в Кубке выступали 2DROTS и «Амкал». Медийные команды, как и клубы низших лиг, участвуют в Кубке России, выступая в нижней сетке — Пути регионов. Медийный «Амкал» в 1/256 Кубка России обыграл «Красное знамя», 2DROTS также смог пройти «Сахалин», а «Родина Медиа» вылетела в первой стадии, проиграв «Динамо» Вологда.