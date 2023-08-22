«Челси» не будет покупать вингера «Ноттингема» Джонсона

«Челси» на данный момент не ведёт перегонов о трансфере вингера «Ноттингем Форест» и сборной Уэльса Бреннана Джонсона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, лондонский клуб высоко оценивает уровень Джонсона, однако не собирается вступать в переговоры с «Ноттингемом» по его приобретению. Руководство «аристократов» изучает другие варианты усиления проблемных позиций в атаке.

В сезоне-2022/2023 Джонсон провёл 44 матча за «Ноттингем» во всех турнирах, в которых отметился десятью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 38 млн.

Ранее стало известно о приближающемся трансфере молодого форварда «Сантоса» в «Челси».