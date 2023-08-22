Relevo: Эрмосо отказалась защищать главу RFEF, слова о «жесте дружбы» ей приписал Рубиалес

Футболистка сборной Испании Дженни Эрмосо отказалась защищать главу RFEF (Испанская федерация футбола) Луиса Рубиалеса после скандального поцелуя, а её слова о «жесте дружбы» ей приписал функционер, сообщает Relevo.

По информации источника, глава RFEF умолял Эрмосо пойти с ним записать видео в аэропорту Дохи, в рамках которого он извинится перед ней, а также объяснит, что именно произошло на церемонии награждения. Рубиалес понимал, что его репутация после того скандального поцелуя будет под огромным ударом, поэтому ему было необходимо присутствие Эрмосо в видео, чтобы она смогла защитить его перед общественностью.

Но футболистка отказалась это делать, и Рубиалесу пришлось записывать видео в одиночестве, а слова о «жесте дружбы» были приписаны Эрмосо Рубиалесом и медиаотделом RFEF. Сама футболистка отказалась комментировать данную ситуацию.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал во время церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».