«Аль-Наср» Роналду и Брозовича вышел в азиатскую ЛЧ благодаря трём голам в концовке игры

Завершился матч квалификационного раунда азиатской Лиги чемпионов, в котором саудовский «Аль-Наср» встречался с «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Команды играли на стадионе «Аль-Аввал Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фу Мином (Китай). Матч завершился волевой победой «Аль-Насра» со счётом 4:2.

Для команды из Саудовской Аравии матч начался благоприятно — уже на 11-й минуте счёт в игре открыл нападающий Андерсон Талиска. Однако полузащитник гостей Яхья Альгассани не только восстановил равенство, но и вывел свою команду вперёд, забив на 18-й и 46-й минутах.

Игра близилась к завершению, когда на 88-й минуте защитник «Аль-Насра» Султан Аль-Ганнам сравнял счёт. В добавленное время саудовская команда сумела забить ещё дважды и вырвать победу. Дубль оформил Талиска, ещё один мяч записал на свой счёт Марсело Брозович, отличившийся с передачи Криштиану Роналду.

Эта победа позволила «Аль-Насру» выйти в групповой этап азиатской Лиги чемпионов. В прошлом сезоне победу в данном турнире праздновала «Урава Ред Даймонс» из Японии, обыгравшая в финале ещё одну саудовскую команду — «Аль-Хиляль» (2:1).