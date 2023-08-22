Бышовец: нормально, если Миранчук вернется в «Торино». «Локомотив»? А ждут ли его там?

Бывший тренер сборной России, «Зенита» и «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал возможный переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино». Напомним, прошлый сезон российский футболист провёл как раз в туринском клубе.
«Вполне нормально, если Миранчук вернется в «Торино». В этом клубе ему удалось повысить репутацию, его приняла команда, и Алексей способствовал качеству и результату «Торино».
Не думаю ли я, что Миранчуку надо вернуться в Россию, раз в Италии не получается? Это уже вопрос к Алексею. Вернуться куда? В «Локомотив»? А ждут ли его там? Все зависит от спроса. Перейти в «Торино» — это вполне реально для Миранчука", — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».
В сезоне-2022/2023 Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. Он провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
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