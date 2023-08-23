Кобелев: Вендел — лидер «Зенита» и звезда РПЛ, на нем большая ответственность

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил игру полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела. Напомним, в недавнем матче за сине-бело-голубых в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» бразилец поучаствовал в двух голах своей команды, чем помог ей одержать уверенную победу в матче со счётом 3:1.
«Вендел – звезда РПЛ, как и в прошлом году. В этом году, если наберет форму, будет одним из лучших футболистов чемпионата. Сейчас Вендел лидер „Зенита“? Да, на нем большая ответственность. Так как нет Кузяева, он должен держать все нити в середине поля», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».
25-летний Вендел сыграл за «Зенит» в трёх матчах чемпионата России в нынешнем сезоне, отметившись в них тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. 25-летний Вендел сыграл за «Зенит» в трёх матчах чемпионата России в нынешнем сезоне, отметившись в них тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.
- 23 августа 2023
-
00:46
-
00:33
-
00:32
-
00:21
-
00:13
-
00:04
-
00:03
- 22 августа 2023
-
23:57
-
23:44
-
23:43
-
23:29
-
23:23
-
23:22
-
23:10
-
23:04
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:33
-
22:27
-
22:24
-
22:12
-
22:12
-
22:02
-
21:54
-
21:50
-
21:38
-
21:38
-
21:22
-
21:21
-
21:07
-
21:05
-
20:53
-
20:50
-
20:48