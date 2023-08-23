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Кобелев: Вендел — лидер «Зенита» и звезда РПЛ, на нем большая ответственность

Кобелев: Вендел — лидер «Зенита» и звезда РПЛ, на нем большая ответственность
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил игру полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела. Напомним, в недавнем матче за сине-бело-голубых в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» бразилец поучаствовал в двух голах своей команды, чем помог ей одержать уверенную победу в матче со счётом 3:1.

«Вендел – звезда РПЛ, как и в прошлом году. В этом году, если наберет форму, будет одним из лучших футболистов чемпионата. Сейчас Вендел лидер „Зенита“? Да, на нем большая ответственность. Так как нет Кузяева, он должен держать все нити в середине поля», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

25-летний Вендел сыграл за «Зенит» в трёх матчах чемпионата России в нынешнем сезоне, отметившись в них тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. 25-летний Вендел сыграл за «Зенит» в трёх матчах чемпионата России в нынешнем сезоне, отметившись в них тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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