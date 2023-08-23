Рианчо: в последние годы в РПЛ часто приглашают испанцев, в Испании много больших тренеров

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал назначение в «Оренбург» испанского специалиста Давида Деограсия после отставки Иржи Ярошика, отметив, что в российские клубы в последние годы часто приглашают тренеров из этой страны.

«К сожалению, я не знаком с работой нового главного тренера «Оренбурга» Давида Деограсии, но в Испании много больших тренеров, поэтому в последние годы в РПЛ часто приглашают испанцев», — приводит слова Рианчо Metaratings.

Напомним, 45-летний Ярошик занимал пост главного тренера «Оренбурга» с 22 июня этого года. Под его руководством команда провела семь матчей во всех турнирах, пять из которых были проиграны. В турнирной таблице РПЛ оренбуржцы занимают последнее место с одним набранным очком в пяти турах.

Давид Деограсия – испанский тренер с лицензией категории PRO-UEFA, до настоящего времени являлся главным тренером академии «Оренбурга». Ранее он работал в испанских клубах «Депортиво», «Сарагоса» и «Валенсия», а также в чемпионатах Таиланда, Марокко и Беларуси.