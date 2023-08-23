«Флуминенсе» отклонил предложения «Ливерпуля» по Андре

«Флуминенсе» отклонил предложение «Ливерпуля» о продаже 22-летнего полузащитника Андре за € 30 млн ($ 32,5 млн), сообщили источники ESPN Brasil.
Мерсисайдцы хотят, чтобы хавбек пришёл в команду до закрытия трансферного окна 1 сентября, но клуб из Рио-де-Жанейро не намерен отпускать игрока сборной Бразилии до конца сезона в декабре.
Члены правления «Флуминенсе» проинформировали «Ливерпуль», что даже если предложение по Андре будет увеличено, они не позволят полузащитнику уйти сейчас. Клуб рассчитывает на помощь хавбека в борьбе за победу в Кубке Либертадорес.
Контракт Андре с «Флуминенсе» рассчитан до декабря 2026 года. В этом сезоне он провёл 40 матчей за команду и обратил на себя внимание нескольких клубов. Ранее «Флуминенсе» отклонил предложение «Фулхэма» о продаже игрока за € 20 млн.
Источники сообщили ESPN, что «Ливерпуль» не станет осуществлять трансфер Андре в 2024 году.
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