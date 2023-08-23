Мбаппе может выступить с заявлением по своему будущему после ближайшего матча «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе пока не определился с вариантом продолжения своей карьеры.

Как сообщает журналист Бруно Саломон в своём подкасте на Radio France, футболист может выступить с заявлением относительно своего будущего после предстоящего домашнего матча «ПСЖ» с «Лансом». Встреча состоится 26 августа в 22:00 по московскому времени.

Напомним, стало известно, что Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025 и летом 2024 года может стать свободным агентом. По информации СМИ, нападающий хотел бы перейти в «Реал» уже в это летнее трансферное окно. Сам Мбаппе утверждает, что планирует провести следующий сезон в «ПСЖ».

В завершившемся сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.