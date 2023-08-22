Мбаппе близок к продлению контракта с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к продлению контракта с клубом, сообщает The Times.
По сведениям источника, президент клуба Нассер Аль-Хелаифи и сам футболист и его представители долго вели переговоры и приближаются к компромиссу.
В завершившемся сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.
Контракт Мбаппе с французским клубом истекает летом 2024 года. Сообщалось, что спортсмен отказался от активации автоматического продления ещё на сезон и хочет покинуть команду по истечении контракта. Ранее нападающий был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонные сборы.
Руководство «ПСЖ» выполнило перед нападающим обещания по активной трансферной кампании летом.
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