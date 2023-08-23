«Аль-Иттихад» готовит рекордное предложение «Ливерпулю» по Мохамеду Салаху
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Саудовский «Аль-Иттихад» намерен приобрести нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
Как сообщает журналист Руди Галетти, «Аль-Иттихад» попытается переубедить руководство «Ливерпуля» и Клоппа продать Салаха. Клуб из Джидды предложит за 31-летнего египтянина более € 90 млн – сделка станет самой дорогой в истории чемпионата Саудовской Аравии, если английский гранд ответит согласием.
31-летний Салах связан контрактом с «Ливерпулем» до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает египетского нападающего в € 65 млн. В нынешнем сезоне Салах провёл один матч в АПЛ, отметившись голевой передачей.
Напомним, ранее список звёздных футболистов, выступающих в Саудовской Аравии, пополнил бывший нападающий «ПСЖ» Неймар, перешедший в «Аль-Хиляль».
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