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Мохамед Салах готов перейти в клуб из Саудовской Аравии этим летом

Мохамед Салах готов перейти в клуб из Саудовской Аравии этим летом
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Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах готов стать игроком клуба из Саудовской Аравии в текущее трансферное окно. Об этом сообщает «твиттер» Alkass.

По информации источника, футболист сборной Египта дал зелёный свет руководству некоего саудовского клуба на проведение переговоров о его трансфере с «Ливерпулем».

Отметим, что бывшие партнёры Салаха по линии атаки в «Ливерпуле» Садио Мане и Роберто Фирмино этим летом переехали в клубы из Саудовской Аравии. Сенегалец стал игроком «Аль-Насра», а бразилец подписал контракт с «Аль-Ахли».

31-летний Салах связан контрактом с «Ливерпулем» до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает египетского нападающего в € 65 млн.

В нынешнем сезоне Салах провёл один матч в АПЛ, отметившись голевой передачей.

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