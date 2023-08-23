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Крис Саттон: Гринвуд точно не будет играть в Англии. Ему придётся уехать

Крис Саттон: Гринвуд точно не будет играть в Англии. Ему придётся уехать
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Бывший форвард «Челси» Крис Саттон прокомментировал ситуацию с нападающим Мэйсоном Гринвудом, который накануне покинул «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» должен был принять решение, и в итоге оно было принято. Это было единственное решение, которое клуб мог принять, единственное разумное решение. Нет, я думаю, что он точно не сможет играть в этой стране. Ему придется уехать за границу и постараться восстановить свою карьеру.

Он талантливый мальчик, сбившийся с пути, он совершал ошибки, о чём сказал в своем заявлении. Серьёзные ошибки… И теперь ему просто нужно сделать небольшие шаги вперёд. Он должен попытаться вернуться в строй, но он не может сделать это в этой стране», — цитирует Саттона издание Daily Mail.

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