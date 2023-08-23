Крис Саттон: Гринвуд точно не будет играть в Англии. Ему придётся уехать
Поделиться
Бывший форвард «Челси» Крис Саттон прокомментировал ситуацию с нападающим Мэйсоном Гринвудом, который накануне покинул «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» должен был принять решение, и в итоге оно было принято. Это было единственное решение, которое клуб мог принять, единственное разумное решение. Нет, я думаю, что он точно не сможет играть в этой стране. Ему придется уехать за границу и постараться восстановить свою карьеру.
Он талантливый мальчик, сбившийся с пути, он совершал ошибки, о чём сказал в своем заявлении. Серьёзные ошибки… И теперь ему просто нужно сделать небольшие шаги вперёд. Он должен попытаться вернуться в строй, но он не может сделать это в этой стране», — цитирует Саттона издание Daily Mail.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 августа 2023
-
06:40
-
06:15
-
05:40
-
05:18
-
04:46
-
04:39
-
04:24
-
04:01
-
03:51
-
03:44
-
03:30
-
03:05
-
02:40
-
02:12
-
01:58
-
01:45
-
01:16
-
01:00
-
00:46
-
00:33
-
00:32
-
00:21
-
00:13
-
00:04
-
00:03
- 22 августа 2023
-
23:57
-
23:44
-
23:43
-
23:29
-
23:23
-
23:22
-
23:10
-
23:04
-
22:50
-
22:46
Партнерский контент