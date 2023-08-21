Гринвуд высказался о своём уходе из «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд высказался по поводу обоюдного разрыва контракта с «красными дьяволами». Такое решение клуб принял в понедельник, 21 августа.

«Я понимаю, что люди будут осуждать меня из-за того, что они видели и слышали в социальных сетях, и я знаю, что люди будут думать самое худшее.

Меня воспитывали в духе того, что насилие или жестокость в любых отношениях – это неправильно, я не совершал того, в чём меня обвиняли. Однако я полностью признаю, что совершал ошибки в своих отношениях, и беру на себя часть ответственности за ситуации, которые привели к тем публикациям в социальных сетях. Я понимаю, что обязан подавать хороший пример как профессиональный футболист, и сейчас я сосредоточен на более серьёзной ответственности – быть отцом и хорошим партнёром.

Сегодняшнее решение было частью совместного процесса между «Манчестер Юнайтед», моей семьёй и мной. Лучшее решение для всех нас – это продолжение моей футбольной карьеры за пределами «Олд Траффорд». Там, где моё присутствие не будет отвлекать клуб. Я благодарю «Юнайтед» за поддержку, которую он оказывал мне с тех пор, как я стал игроком в возрасте семи лет. Часть меня всегда будет принадлежать «Юнайтед».

Я безмерно благодарен своей семье и всем близким за поддержку, и теперь мне предстоит отплатить за доверие, оказанное мне окружающими. Я намерен стать лучшим футболистом, но самое главное – хорошим отцом, лучшим человеком и использовать свои таланты в позитивном ключе на поле и за его пределами», — написал Гринвуд в своих социальных сетях.

Напомним, Гринвуд не играл за «красных дьяволов» более 18 месяцев после ареста по подозрению в попытке изнасилования и нападения. Уголовное дело в отношении 21-летнего футболиста было прекращено в феврале 2023 года, но он всё равно был отстранён от тренировок и матчей манкунианцев. До сегодняшнего дня игрок тренировался по индивидуальной программе, чтобы подготовиться к возможному возвращению в футбол. Этим летом у футболиста и девушки, обвинившей его в изнасиловании, родился ребёнок.