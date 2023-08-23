Джеррард назвал «фейковыми новостями» слухи об интересе «Аль-Иттифака» к Гринвуду

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард прокомментировал появившуюся накануне информацию, что экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может присоединиться к его команде.
Как сообщило издание Daily Mail, покинувший «Ман Юнайтед» 21-летний англичанин вскоре может перейти в «Аль-Иттифак», где будет получать более € 12 млн в год. Главный тренер саудовского клуба Стивен Джеррард в своих социальных сетях назвал эти слухи «фейковыми новостями».
Гринвуд не играл за «красных дьяволов» более 18 месяцев после ареста по подозрению в попытке изнасилования и нападения. Уголовное дело в отношении 21-летнего футболиста было прекращено в феврале 2023 года, но он всё равно был отстранён от тренировок и матчей манкунианцев.
Игрок тренировался по индивидуальной программе, чтобы подготовиться к возможному возвращению в футбол. Этим летом у футболиста и девушки, обвинившей его в изнасиловании, родился ребёнок.
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