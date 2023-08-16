«Родина» продлила контракт с голкипером и отдала его в аренду

Вратарь «Родины» Даниил Баринов продлил контракт с «Родиной», сообщает официальная страница клуба VK. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.
При этом Баринов сезон-2023/2024 проведет на правах аренды в «Спартаке» из Костромы, который выступает в дивизионе «А» Второй лиги.
Баринов стал игроком «Родины» зимой 2022 года. За это время вратарь провел за первую команду 22 матча. За «Родину-2» Баринов принял участие в семи играх. В общей сложности в активе вратаря 12 матчей на ноль.
Баринов также выступал за «Кубань», в составе которой принял участие в 19 матчах, «Носту», где сыграл в 10 встречах, и молодёжную команду тульского «Арсенала».
Костромской «Спартак» занимает 9 место в золотой группе дивизиона «А» Второй лиги после пяти матчей. На счету команды пять очков.
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