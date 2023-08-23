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Румменигге — о Рубиалесе: когда я выиграл Лигу чемпионов, то целовал мужчин от радости

Румменигге — о Рубиалесе: когда я выиграл Лигу чемпионов, то целовал мужчин от радости
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Председатель правления мюнхенской «Баварии» и член исполнительного комитета УЕФА Карл-Хайнц Румменигге поддержал президента Королевской испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса на фоне скандала с поцелуем.

«Не думаю, что следует преувеличивать случившееся. Когда ты выигрываешь чемпионат мира, то становишься эмоциональным. И то, что он там сделал, было — при всём моём уважении — абсолютно нормальным. Я помню, когда мы в последний раз выиграли Лигу чемпионов, я целовал мужчин. Не в губы, от радости», — цитирует Румменигге издание AS.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после финала женского чемпионата мира по футболу — 2023, проходившего в Австралии и Новой Зеландии, победу в котором одержала испанская команда. Во время награждения функционер поцеловал двух футболисток сборной Испании.

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