Гость телеканала Sky возмутился, что в женской сборной Англии мало темнокожих футболисток

Кавалер ордена Британской империи, предприниматель Уилфред Эммануэль-Джонс, который является одним из немногочисленных темнокожих фермеров в Великобритании, раскритиковал в эфире телеканала Sky женскую сборную Англии за отсутствие расового разнообразия. По его мнению, за национальную команду играют преимущественно «голубоглазые блондинки», поэтому сборной не хватает разнообразия.
«Это действительно бросается в глаза. Футболистки сборной Англии выглядят светловолосыми и голубоглазыми. Если бы это был мужской чемпионат мира по футболу, то состав команды был бы очень представительным и разнообразным для Великобритании.
А в женской сборной не представлена разнообразная Британия. Все они голубоглазые блондинки, и я желаю им всего хорошего. Но я считаю, что мы должны задать себе вопрос: почему так не хватает разнообразия?!
Если у вас есть мужская команда, которая очень разнообразна, то почему это не распространяется на женскую команду?» — приводит слова Эммануэля-Джонса Daily Mail.
- 23 августа 2023
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