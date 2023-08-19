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Испания — Англия: финал чемпионата мира по футболу среди женских сборных, Сарина Вигман, Хорхе Вильда

«Почему тренером мужской сборной должен быть мужчина?» Вигман — замена Саутгейту в Англии?
Ульяна Лукьянченко
Испания — Англия и их такие разные тренеры
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А с тренером Испании футболистки не празднуют голы. Что обсуждают перед финалом ЧМ-2023.

В воскресенье, 20 августа, в 13:00 в Сиднее пройдёт финал чемпионата мира среди женских сборных, в котором встретятся сборные Англии и Испании. Накануне главного матча года в центре внимания – тренеры.

ЧМ-2023 (ж) . Финал
20 августа 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Испания (ж)
Не начался
Англия (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Англия пытается удержать Сарину Вигман

После победы сборной Англии над Австралией в полуфинале чемпионата мира Сарина Вигман стала первым тренером в истории женского и мужского футбола, которая выводила две разные команды в финал турнира. В 2019 году Нидерланды под её руководством сыграли с США в финале чемпионата мира во Франции (уступили 0:2), а в этом году Вигман встретится в финале с Испанией во главе английской сборной.

Её команды лидировали и на чемпионатах Европы: Нидерланды взяли золото в 2017 году, англичанки – в 2022-м. Если в воскресенье Англия сможет одержать победу над Испанией, то Вигман станет самым успешным тренером в истории английских сборных.

Сарина Вигман с кубком Евро-2022

Сарина Вигман с кубком Евро-2022

Фото: Leon Neal/Getty Images

Ещё до окончания чемпионата мира интерес к Вигман проявила женская сборная США. После сенсационного вылета чемпионок мира в 1/8 финала главный тренер американок Влатко Андоновски был отправлен в отставку. Легендарная экс-футболистка сборной США 55-летняя Брэнди Честейн заявила, что в будущем хотела бы возглавить национальную команду, как только будет готова, но пока описала идеального кандидата на эту должность:

«Нам нужен кто-то, кто готов брать риски и умеет уважительно относиться к игрокам. Это и про уважение, и про игру, и про необходимость иметь план игры, и ставить игроков на позициях, где они смогут успешно проявлять себя».

Вигман идеально подходит под описание. Но футбольная федерация Англии достаточно быстро ответила отказом: «Мы отвергнем предложения к Сарине Вигман от стран-соперников». А исполнительный директор федерации Марк Буллингем заявил, что в будущем нидерландка может возглавить и мужскую сборную Англии:

«Почему тренером сборной Англии должен быть именно мужчина? Я думаю, что наш ответ таков: «Это лучший человек для данной работы». Мы считаем, что Сарина прекрасно справляется со своей работой, и надеемся, что она будет продолжать её выполнять ещё долгое время. Думаю, что Сарина может сделать в футболе всё, что захочет. Если в какой-то момент в будущем она решит, что хочет перейти в мужской футбол, это будет очень хорошо. Считаю ли я, что футбол отстаёт от других видов спорта в плане отсутствия женщин-тренеров на высшем уровне? Да, и я думаю, что это должно измениться. Сарина занимается женской командой, и мы считаем, что очень важно, чтобы она выполняла эту работу, и она выполняет её блестяще. Нам не нравится, когда говорят, что мужская команда выше этого. Я знаю, что это не так, но некоторые люди так думают. Если и когда у нас появится вакансия старшего менеджера мужской или женской команды, мы будем выбирать лучшего человека для этой работы, то есть того, кто способен выигрывать матчи», — цитирует Буллингема ESPN.

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После полуфинала английские болельщики, жаждущие первого с 1966 года чемпионства, запустили в соцсетях «мантру» – In Sarina we trust («Мы верим в Сарину»). Сама тренер, контракт которой со сборной Англии подписан до 2025 года, ответила на слухи, отправляющие её в другие команды:

Сарина Вигман
Сарина Вигман
главный тренер женской сборной Англии

«Я довольна своей работой и тем, как ко мне относится футбольная федерация Англии. Я готовлюсь к игре с Испанией. Мы действительно хотим уехать с Кубком мира. Я очень взволнована. Но я уверена в моей команде».

Футболистки тоже в восторге от методов Вигман. Вратарь Мэри Ирпс говорила, что её «жизнь изменилась с приходом Сарины», и продолжает называть её гением. Рэйчел Дэйли после Евро-2022 признала, что сборной Англии повезло с тренером: «Она невероятная. Она не признаёт своих успехов, но вы можете видеть, как она влияет на нас. Она – спокойствие на лавке, на бровке, в раздевалках, на тренировках. Нам повезло, что она с нами».

Футболистки сборной Англии с Сариной Вигман

Футболистки сборной Англии с Сариной Вигман

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Женский футбол Испании на подъёме. И сборная побеждает вопреки тренеру

Последний год – лучшее время в истории женского футбола Испании. С прошлого лета испанки стали победителями МЧМ U20, сборная U19 дважды выиграла чемпионат Европы – в Чехии и Бельгии, а юношеская команда дошла до финала Евро U17. Теперь и взрослая сборная Испании приблизилась к успехам молодёжных и впервые в своей истории поднялась выше стадии четвертьфинала. И сейчас в её составе зажигает в том числе лучшая футболистка прошлогоднего МЧМ Сальма Паральюэло, которая может стать двукратной действующей чемпионкой мира (за молодёжную и взрослую команды).

Сальма Паральюэло на МЧМ-2022

Сальма Паральюэло на МЧМ-2022

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Успех сборной Испании на чемпионате мира — 2023 неудивителен из-за высокого уровня игроков, которые доминируют в Европе даже на клубном уровне. В этом сезоне «Барселона» выиграла Лигу чемпионов, а до травмы крестообразной связки бывший капитан сборной Алексия Путельяс два года подряд признавалась лучшей футболисткой мира.

В то же время успех сборной Испании очень удивителен – из-за продолжительного конфликта между игроками и главным тренером Хорхе Вильдой. Прошлой осенью испанские футболистки обратились в королевскую федерацию с просьбой повлиять на работу тренерского штаба. В письме игроки отметили, что тренер не привёл команду ни к одному трофею за семь лет, так как его методы не соответствуют уровню игроков, тренировки неэффективны, и рассказали о плохом отношении, гиперконтроле на сборах (тренер якобы мог зайти в номер ночью, чтобы проверить, спят ли игроки, и следил, что они покупают в магазинах) и оскорбительном поведении Вильды в свою сторону.

Подробнее о конфликте и крутом полуфинале Испании — тут:
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Но в карьере Вильды были и крутые периоды. Юношеская сборная Испании под его руководством дважды выигрывала чемпионат Европы U17, а также брала бронзу и серебро чемпионатов мира. Затем он возглавил молодёжную команду, которую привёл к серебряным медалям на двух чемпионатах Европы U19 подряд. В 2014 году Вильда попал в топ-10 номинантов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА. А в 2015-м он возглавил главную национальную команду Испании и стал первым, кто вывел её на чемпионат мира.

Луис Рубиалес в конфликте игроков и тренера поддержал Вильду, контракт с которым действует до 2024 года. Некоторые из футболисток, ранее объявивших бойкот сборной, вернулись, чтобы сыграть на ЧМ-2023. Три из них сохранили своё решение, а кого-то из «предателей» Вильда не вызвал намеренно (например, основная вратарь «Барсы» Сандра Паньос не вошла в заявку на ЧМ, но была вызвана запасная голкипер Каталина Коль). Однако атмосфера в команде не изменилась: СМИ и пользователи соцсетей отмечают, что игроки не празднуют свои победы вместе с тренером и стараются держаться от него подальше даже на командных фотографиях.

Игроки женской сборной Испании держатся подальше от тренера

Игроки женской сборной Испании держатся подальше от тренера

Фото: ZAC GOODWIN/PA IMAGES VIA GETTY IMAGES

Однако после победного для Испании полуфинала с Швецией Рубиалес заявил, что сборная уже не помнит тех, у кого были обиды на тренера: «Мы остались с теми, кто всегда хотел быть здесь, кто ценил огромную работу, которую проделал он, чтобы вырасти, и мы забыли людей с обидами. Он продолжал работать и не обращал внимания на тех, кто хотел его уничтожить». В ответ на это заявление пользователи Reddit припомнили главе RFEF все прошлые ошибки – от оргий на деньги футбольной федерации до продажи Суперкубка Испании в Саудовскую Аравию и судейских проблем прошлого сезона Ла Лиги.

Тем не менее в воскресенье испанские футболистки могут доказать, что они – лучшие в мире, даже вопреки сорвавшемуся «мятежу» и тяжёлым отношениям с главным тренером и королевской футбольной федерацией.

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