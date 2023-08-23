Кирьяков: в Испании Захаряну не позволят тренироваться вполсилы, как он делал в «Динамо»

Бывший футболист немецкого «Карлсруэ» и «Гамбурга» Сергей Кирьяков прокомментировал недавний переход 20-летнего полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад».
«Ерунда все эти разговоры о том, кому какой чемпионат больше подходит. Мне тоже, когда я собирался в Германию, говорили: куда ты едешь? Твоя страна — Испания или та, где более лёгкий чемпионат. Бундеслига – там гренадёры, здоровые парни, тебя сомнут, растопчут.
Футбол по большому счёту везде одинаковый. Только нужно иметь смелость решиться на отъезд и уверенность в своих силах, чтобы проявить там себя. Если и то, и другое есть у Захаряна, огонь в груди горит, всё должно получиться. Все качества для того, чтобы играть за рубежом, у него есть. Только он должен усвоить: топовый чемпионат — не только игры. На каждой тренировке ты должен себя проявлять и на сто процентов выкладываться. По-другому там не воспримут. Если в «Динамо» Захарян мог позволить себе тренироваться вполсилы, то в Испании такое не прокатит. Сделают одно предупреждение, другое, а на третий раз повернутся в другую сторону и не будут на тебя внимания обращать. Будешь сидеть в глухом запасе и протирать штаны на лавке. Или на трибуне», — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».
Напомним, Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» этим летом из московского «Динамо», заключив с клубом шестилетний контракт. В испанской команде 20-летний россиянин будет выступать под 12-м игровым номером.
- 23 августа 2023
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