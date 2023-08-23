В УЕФА прокомментировали отказ в выдаче визы российскому игроку ПАОКа Магомеду Оздоеву
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В руководящем органе европейского футбола (УЕФА) прокомментировали информацию об отказе в выдаче визы для въезда в Великобританию российскому полузащитнику ПАОКА Магомеду Оздоеву.
«Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на получение визы, ложатся на плечи участвующих команд. Соответствующие органы являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и ответственность за контакт с соответствующими органами лежит на команде», — приводит слова пресс-службы УЕФА ТАСС.
Напомним, накануне стало известно, что Магомеду Оздоеву отказали в выдаче визы в Шотландию перед матчем Лиги конференций с «Хартс». ПАОК объявил о переходе Оздоева 7 августа. Минувший сезон футболист провёл в «Фатих Карагюмрюк».
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