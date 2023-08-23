Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Брага — Панатинаикос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В УЕФА прокомментировали отказ в выдаче визы российскому игроку ПАОКа Магомеду Оздоеву

В УЕФА прокомментировали отказ в выдаче визы российскому игроку ПАОКа Магомеду Оздоеву
Комментарии

В руководящем органе европейского футбола (УЕФА) прокомментировали информацию об отказе в выдаче визы для въезда в Великобританию российскому полузащитнику ПАОКА Магомеду Оздоеву.

«Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на получение визы, ложатся на плечи участвующих команд. Соответствующие органы являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и ответственность за контакт с соответствующими органами лежит на команде», — приводит слова пресс-службы УЕФА ТАСС.

Напомним, накануне стало известно, что Магомеду Оздоеву отказали в выдаче визы в Шотландию перед матчем Лиги конференций с «Хартс». ПАОК объявил о переходе Оздоева 7 августа. Минувший сезон футболист провёл в «Фатих Карагюмрюк».

Материалы по теме
В ПАОКе прокомментировали проблемы с визой у Оздоева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android