В ПАОКе прокомментировали проблемы с визой у Оздоева

Вице-президент ПАОКа Макис Гагатсис прокомментировал информацию о том, что российский полузащитник команды Магомед Оздоев не может получить визу для въезда в Великобританию.

«Ситуация такова, что Магомеду Оздоеву, как и всем гражданам России, для получения визы Великобритании нужно ждать дополнительной проверки. Мы ждём одобрения. Игра уже завтра, если мы сегодня не сделаем ему визу, то Оздоев, скорее всего, пропустит завтрашний матч Лиги конференций с «Хартс», — приводит слова Гагатсиса Sport24.

Напомним, накануне стало известно, что Магомеду Оздоеву отказали в выдаче визы в Шотландию перед матчем Лиги конференций с «Хартс». ПАОК объявил о переходе Оздоева 7 августа. Минувший сезон футболист провёл в «Фатих Карагюмрюк».

В составе турецкой команды игрок провёл 34 матча, забил пять мячей и записал на свой счёт шесть результативных передач. Срок контракта россиянина с ПАОКом рассчитан до 30 июня 2025 года.