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«Муром» — 2DROTS: стартовые составы команд на матч 1/128 финала Кубка России

«Муром» — 2DROTS: стартовые составы команд на матч 1/128 финала Кубка России
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Сегодня, 23 августа, пройдёт матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Муромом» из одноимённого города и московским 2DROTS. Команды будут играть на стадионе «имени Виктора Лосева» в Муроме. Стартовый свисток прозвучит примерно в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Кубок России . 1/128 финала
23 августа 2023, среда. 19:00 МСК
Муром
Муром
Не начался
2DROTS
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Муром»: Трунин, Агуреев, Бутаков, Волков, Гыстаров, Запалацкий, Надольский, Першин, Плопа, Чушин, Янов.

2DROTS: Сычёв, Бегларян, Гудаев, Клуцей, Логинов, Манаев, Ослоновский, Прошляков, Сальников, Скляр Эдамс, Степанов.

Напомним, всего в этом сезоне в Кубке России стартовали три медийные команды. Это на одну больше, чем в прошлом году — 2DROTS, «Амкал» и «Родина Медиа». В прошлом сезоне в Кубке выступали 2DROTS и «Амкал». Медийные команды, как и клубы низших лиг, участвуют в Кубке России, выступая в нижней сетке — Пути регионов.

«Амкал» в 1/256 Кубка России обыграл «Красное знамя», но уступил ивановскому «Текстильщику» в следующем раунде и вылетел из турнира. 2DROTS смог пройти «Сахалин», а «Родина Медиа» вылетела на первой стадии, проиграв «Динамо» из Вологды.

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