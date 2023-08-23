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Кубок России по футболу: результаты матчей игрового дня и турнирная сетка

В среду, 23 августа, были сыграны матчи 1/128 Пути регионов Фонбет Кубка России. «Уфа» и «Волга» из Ульяновска смогли обыграть соперников и продолжить выступление в турнире, а команда из Медиалиги, «2DROTS», обыграла «Муром» — 3:1. Нальчикский «Спартак» и курский «Авангард» закончили свой путь в Кубке России.

Все результаты матчей 1/128 финала Пути регионов Кубка России (23 августа):

«Динамо» (Барнаул) – «Новосибирск» – 3:2;

«Чертаново» (Москва) – «Киров» – 0:1;

«Иркутск» – «Динамо» (Владивосток) – 0:0 (2:4 по пенальти);

«Химик-Август» (Вурнары) – «Зенит» (Пенза) – 1:1 (4:3 по пенальти);

«Уфа» – «Носта» (Новотроицк) – 0:0 (3:1 по пенальти);

«Легион» (Махачкала) – «Победа» (Хасавюрт) – 1:0;

«Динамо» (Вологда) – «Спартак» (Кострома) – 0:0 (7:6 по пенальти);

«Квант» (Обнинск) – «Калуга» – 0:2;

«Луки-Энергия» (Владивосток) – «Тверь» – 3:0;

«Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) – 0:1;

«Салют» (Белгород) – «Авангард» (Курск) – 2:0;

«СКА» (Ростов-на-Дону) – «Чайка» (Песчанокопское) – 2:1;

«Динамо» (Ставрополь) – «Спартак» (Нальчик) – 0:0 (5:3 по пенальти);

«Металлург» (Липецк) – «Форте» (Таганрог) – 1:1 (4:5 по пенальти);

«Дружба» (Майкоп) – «Холдинг» (Песчанокопское) – 2:0;

«Спартак» (Тамбов) – «Динамо» (Брянск) – 1:3;

«Университет» (Ульяновск) — «Волга» (Ульяновск) – 0:6;

«Торпедо» (Владимир) — «Химик» (Дзержинск) — 1:2;

«Динамо» (Санкт-Петербург) – «Звезда» (Санкт-Петербург) – 2:2 (4:1 по пенальти);

«Пересвет» (Домодедово) – «Велес» (Москва) – 2:5;

«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Зоркий» (Красногорск) – 3:1;

«Муром» – «2DROTS» (Москва) – 1:3.

Все проигравшие сегодня команды покинули турнир. Клубы, которым удалось одержать победу, вышли в следующую стадию Кубка России — 1/64 финала Пути регионов.