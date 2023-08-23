Защитник «Интера» Лазаро перешёл в «Торино»
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«Торино» объявил о подписании защитника «Интера» и сборной Австрии Валентино Лазаро. Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.
По информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 4 млн. Срок контракта игрока с клубом на данный момент не раскрывается.
Лазаро принадлежал «Интеру» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В сезоне-2022/2023 защитник выступал за «Торино» на правах аренды. Он провёл 25 матчей за туринскую команду во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, – € 5 млн.
Ранее сообщалось о возможном переходе в «Интер» защитника «Баварии» Бенжамена Павара.
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