«Интер» согласовал все детали сделки по Павару и готовится провести медобследование

Миланский «Интер» договорился с «Баварией» о трансфере защитника Бенжамена Павара, в среду или четверг игрок должен пройти медобследование. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «Интер» ждёт, когда «Бавария» даст разрешение 27-летнему французу пройти медицинское обследование. Ожидается, что случится это в ближайшие дни. Напомним, ранее сообщалось, что клубы согласовали сделку по переходу Павара на сумму € 30 млн плюс бонусы в размере € 2-3 млн.

За «Баварию» Бенжамен выступает с 2019 года. В сезоне-2022/2023 27-летний футболист провёл 43 матча за мюнхенцев во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Павара составляет € 40 млн. Контракт игрока с мюнхенским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.