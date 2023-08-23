«Реал Сосьедад» включил Захаряна в заявку на чемпионат Испании

«Реал Сосьедад» включил российского полузащитника Арсена Захаряна в заявку на сезон Ла Лиги. Таким образом, Захарян может сыграть дебютный матч за баскский клуб в ближайшую пятницу, 25 августа – команда проведёт игру чемпионата на выезде с «Лас-Пальмасом».
Появился профиль игрока и на официальном сайте Ла Лиги в профайле «Реала Сосьедад».
Напомним, ранее появлялась информация, что «Реал Сосьедад» не мог зарегистрировать Захаряна для участия в Ла Лиге. Руководство лиги не получило всех необходимых документов для подтверждения трансфера. При этом в московском «Динамо» заверили, что отправили все документы для заявки Захаряна за «Реал Сосьедад».
Матч 3-го тура чемпионата с «Лас‑Пальмасом» пройдёт 25 августа. Игроком «Реала Сосьедад» выпускник академии московского «Динамо» Арсен Захарян стал 19 августа. Баскский клуб заплатил бело-голубым € 12,5 млн за переход российского хавбека.
- 23 августа 2023
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