Бонуччи может стать игроком берлинского «Униона»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в ближайшее время может перейти в берлинский «Унион». Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, немецкая команда предложила ветерану итальянского футбола контракт до конца текущего сезона. В ближайшие дни стороны более детально поработают над обсуждением ключевых условий соглашения.

Бонуччи выступает за «Ювентус» на протяжении 12 лет (в сезоне-2017/2018 он играл за «Милан»). На счету итальянца 26 матчей во всех турнирах в прошлом сезоне, в которых он отметился двумя голами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.

Не так давно «Ювентус» исключил Бонуччи из основного состава. 36-летний защитник выставлен на трансфер.

Ранее сообщалось о переходе в «Унион» защитника «Интера» и сборной Германии Робина Госенса.