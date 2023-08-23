«Что ты тут забыл? Езжай обратно в Россию!» Жамалетдинов — о словах польского таксиста

Нападающий «Волгаря» Тимур Жамалетдинов, успевший поиграть за ЦСКА и «Уфу», рассказал о неприятном инциденте, который произошёл с ним во время выступлений в Польше за «Лех».

«Возникали ли у меня проблемы в Польше из-за того, что я из России? Был один случай. Ехал из центра домой. Таксист — дядька лет 50–55. В приложении он увидел моё имя и сразу заинтересовался: «В Польше таких нет. Ты откуда?» Сказал: из России. После этого он начал общаться со мной с какими-то мелкими претензиями. Начал вспоминать всю тяжёлую историю отношений России и Польши, пытался всё время как-то уколоть, говорил: «Что ты тут забыл? Езжай обратно в свою страну». Это говорилось не в грубой форме, но я понимал, что он на негативе. Я ему попытался всё разложить: что в Польше я работаю, зарабатываю деньги и меня не интересует, что было раньше. Но, видимо, он не понял. Осадок остался неприятный», — приводит слова Жамалетдинова Sport24.

Напомним, Жамалетдинов выступал за польский «Лех» в сезоне-2019/2020 на правах аренды из московского ЦСКА. 26-летний футболист провёл 11 матчей в составе польской команды в рамках чемпионата, в которых не сумел отметиться результативными действиями. В нынешнем сезоне в составе «Волгаря» Тимур провёл шесть матчей в рамках Мелбет Первой лиги, в которых смог забить три гола