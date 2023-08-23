Бернарду Силва: здорово быть частью команды, у которой есть страсть и желание побеждать

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о продлении сотрудничества с «горожанами».

«Здесь, в «Манчестер Сити», я могу продолжить победное шествие. Я люблю клуб, нашего тренера, товарищей по команде, болельщиков.

Я рад продлить своё пребывание на «Этихад Стэдиум». Это здорово — быть частью команды, у которой есть страсть и желание побеждать», — приводит слова Силвы пресс-служба «горожан».

Силва выступает за «Сити» на протяжении шести лет (с 2017 года). За это время португалец выиграл с «горожанами» 15 титулов: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, АПЛ (пять раз), Кубок Англии (дважды), Кубок Лиги (четырежды) и Суперкубок Англии (два раза). Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.