Бернарду Силва: здорово быть частью команды, у которой есть страсть и желание побеждать
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о продлении сотрудничества с «горожанами».
«Здесь, в «Манчестер Сити», я могу продолжить победное шествие. Я люблю клуб, нашего тренера, товарищей по команде, болельщиков.
Я рад продлить своё пребывание на «Этихад Стэдиум». Это здорово — быть частью команды, у которой есть страсть и желание побеждать», — приводит слова Силвы пресс-служба «горожан».
Силва выступает за «Сити» на протяжении шести лет (с 2017 года). За это время португалец выиграл с «горожанами» 15 титулов: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, АПЛ (пять раз), Кубок Англии (дважды), Кубок Лиги (четырежды) и Суперкубок Англии (два раза). Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.
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