«Лацио» намерен подписать хавбека «Марселя» Гендузи

Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи может перейти в «Лацио» в текущее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в своём «твиттере».

По информации источника, французский клуб будет готов расстаться со своим игроком за € 15 млн. Сам Гендузи дал своё согласие на переход в римскую команду. Новый раунд переговоров между «Лацио» и «Марселем» ожидается в ближайшее время.

В сезоне-2022/2023 Гендузи провёл 43 матча за «Марсель» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе в «Марсель» форварда «Интера» Хоакина Корреа.