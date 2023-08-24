Анчелотти высказался о расизме в адрес Винисиуса
Поделиться
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о расизме, с которым сталкивается нападающий клуба Винисиус Жуниор в Испании.
«С этой проблемой жить нельзя, нужно попытаться её устранить. Винисиус? В первых играх атмосфера вокруг него улучшилась, и не было никаких оскорблений. Надеюсь, этого не произойдет, но есть правила, которые позволяют рефери остановить встречу. Что я делаю с Винисиусом в те трудные для всех моменты, так это поддерживаю его», — приводит слова Анчелотти Marca.
«Реал» в новом сезоне чемпионата Испании стартовал с двух побед. В первом туре мадридский клуб обыграл «Атлетик» (2:0), а во втором одержал победу в матче с «Альмерией» (3:1). Винисиус забил один гол в двух матчах.
Материалы по теме
Нганну протестировал ударную мощь Винисиуса
Комментарии
- 24 августа 2023
-
03:45
-
03:39
-
03:26
-
03:02
-
02:38
-
02:18
-
01:48
-
01:40
-
01:23
-
01:19
-
00:51
-
00:44
-
00:40
-
00:38
-
00:25
-
00:14
-
00:08
-
00:04
-
00:00
- 23 августа 2023
-
23:54
-
23:46
-
23:46
-
23:37
-
23:35
-
23:28
-
23:24
-
23:16
-
23:05
-
23:01
-
23:00
-
22:52
-
22:46
-
22:45
-
22:35
-
22:34
Партнерский контент