Анчелотти высказался о расизме в адрес Винисиуса

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о расизме, с которым сталкивается нападающий клуба Винисиус Жуниор в Испании.

«С этой проблемой жить нельзя, нужно попытаться её устранить. Винисиус? В первых играх атмосфера вокруг него улучшилась, и не было никаких оскорблений. Надеюсь, этого не произойдет, но есть правила, которые позволяют рефери остановить встречу. Что я делаю с Винисиусом в те трудные для всех моменты, так это поддерживаю его», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» в новом сезоне чемпионата Испании стартовал с двух побед. В первом туре мадридский клуб обыграл «Атлетик» (2:0), а во втором одержал победу в матче с «Альмерией» (3:1). Винисиус забил один гол в двух матчах.

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