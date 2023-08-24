«Интер Майами» с Месси в серии пенальти обыграл «Цинциннати» и вышел в финал Кубка США

«Интер Майами» потерпел поражение в полуфинальном матче Открытого кубка США с «Цинциннати». Встреча прошла в Цинциннати на стадионе «TQL» и завершилась победой «Интер Майами» (3:3, 5:4 – в серии пенальти).
За «Интер Майами» дубль оформил Леонардо Кампана и ещё один гол забил Хосеф Мартинес. Аргентинский нападающий Лионель Месси отметился двумя результативными передачами.
В составе «Цинциннати» отличились Лусиано Акоста, Брэндон Васкес и Юя Кубо. Отметим, по ходу матча «Интер Майами» уступал со счётом 1:2, но смог сравнять счёт на седьмой добавленной минуте и перевести игру в дополнительное время.
В серии пенальти победу одержал «Интер Майами»
В финале турнира «Интер Майами» встретится с победителем пары «Хьюстон Динамо» — «Реал Солт-Лейк».
Напомним, ранее «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).
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