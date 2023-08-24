Анчелотти — о Беллингеме: он компенсирует отсутствие Бензема

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высоко отозвался о полузащитнике команды Джуде Беллингеме.

«Мы думаем, что подписание Беллингема компенсирует отсутствие Карима (Бензема). Он серьёзный, зрелый и весьма талантливый парень. То, что он делает, нас не удивляет. Удивительно только то, что ему всего 20 лет», — приводит слова Анчелотти издание Marca.

Напомним, Джуд Беллингем присоединился к мадридскому «Реалу» из дортмундской «Боруссии» в начале июня. Сумма трансфера составила € 103 млн, ещё до 30% «Боруссия» может получить в виде бонусов. С испанским клубом английский полузащитник заключил контракт до 2029 года.

В сезоне-2022/2023 Беллингем сыграл за «Боруссию» 31 матч в рамках Бундеслиги, отметившись в них восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами.