Анчелотти — о Беллингеме: он компенсирует отсутствие Бензема

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высоко отозвался о полузащитнике команды Джуде Беллингеме.
«Мы думаем, что подписание Беллингема компенсирует отсутствие Карима (Бензема). Он серьёзный, зрелый и весьма талантливый парень. То, что он делает, нас не удивляет. Удивительно только то, что ему всего 20 лет», — приводит слова Анчелотти издание Marca.
Напомним, Джуд Беллингем присоединился к мадридскому «Реалу» из дортмундской «Боруссии» в начале июня. Сумма трансфера составила € 103 млн, ещё до 30% «Боруссия» может получить в виде бонусов. С испанским клубом английский полузащитник заключил контракт до 2029 года.
В сезоне-2022/2023 Беллингем сыграл за «Боруссию» 31 матч в рамках Бундеслиги, отметившись в них восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами.
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