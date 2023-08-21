Джуд Беллингем повторил достижение Криштиану Роналду за «Реал»
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«Реал» победил «Альмерию» (3:1) в матче 2-го тура Ла Лиги. Полузащитник мадридцев Джуд Беллингем в этой игре отметился двумя голами и одним ассистом. На прошлых выходных он также забил в ворота «Атлетика» (2:0).
Таким образом, англичанин стал первым игроком после Криштиану Роналду, который забивал за «Реал» в первых двух своих матчах Ла Лиги.
Португальцу это достижение покорилось в 2009 году. Тогда он отмечался в четырёх матчах подряд.
20-летний Беллингем перешёл в «Реал» этим летом из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера полузащитника составила € 103 млн. Контракт Беллингема с мадридским клубом рассчитан до июня 2029 года.
Напомним, по итогам прошлого сезона «Боруссия» заняла второе место в турнирной таблице Бундеслиги.
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