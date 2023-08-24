Андре: рад, что мной интересуются, но сейчас я сосредоточен на «Флуминенсе»

Полузащитник бразильского «Флуминенсе» Андре заявил, что пока не думает о смене клубной прописки. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован «Ливерпуль».

«Нормально, что в клуб поступают какие-то предложения. Тем более когда у команды всё хорошо, когда она прогрессирует в Кубке Либертадорес и лидирует в чемпионате. Это касается не только меня, но и других игроков нашей команды. Я рад, что мной интересуются, но сейчас я на сто процентов сосредоточен на «Флуминенсе», — приводит слова Андре Globo Esporte.

Напомним, ранее сообщалось, что «Флуминенсе» отклонил предложение «Ливерпуля» по Андре. Красные предлагали за 22-летнего полузащитника € 30 млн. Контракт Андре с «Флуминенсе» рассчитан до декабря 2026 года.