Андре: рад, что мной интересуются, но сейчас я сосредоточен на «Флуминенсе»
Поделиться
Полузащитник бразильского «Флуминенсе» Андре заявил, что пока не думает о смене клубной прописки. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован «Ливерпуль».
«Нормально, что в клуб поступают какие-то предложения. Тем более когда у команды всё хорошо, когда она прогрессирует в Кубке Либертадорес и лидирует в чемпионате. Это касается не только меня, но и других игроков нашей команды. Я рад, что мной интересуются, но сейчас я на сто процентов сосредоточен на «Флуминенсе», — приводит слова Андре Globo Esporte.
Напомним, ранее сообщалось, что «Флуминенсе» отклонил предложение «Ливерпуля» по Андре. Красные предлагали за 22-летнего полузащитника € 30 млн. Контракт Андре с «Флуминенсе» рассчитан до декабря 2026 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 августа 2023
-
08:42
-
08:30
-
08:11
-
08:00
-
07:45
-
07:08
-
06:43
-
06:09
-
05:51
-
05:25
-
05:01
-
04:24
-
03:45
-
03:39
-
03:26
-
03:02
-
02:38
-
02:18
-
01:48
-
01:40
-
01:23
-
01:19
-
00:51
-
00:44
-
00:40
-
00:38
-
00:25
-
00:14
-
00:08
-
00:04
-
00:00
- 23 августа 2023
-
23:54
-
23:46
-
23:46
-
23:37
Партнерский контент