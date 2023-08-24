Яго Аспас поучаствовал почти в 8% всех голов «Сельты» в Ла Лиге

Нападающий испанской «Сельты» Яго Аспас напрямую поучаствовал в 195 голах команды в Ла Лиге, что означает, что он имеет отношение к 7,6% всех забитых мячей клуба в этом соревновании. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport в «твиттере».

Аспас забил за «Сельту» 145 голов и сделал 50 результативных передач в матчах Ла Лиги. По обоим показателям испанский нападающий — лучший в истории клуба в этом турнире. Всего с 2001 года «Сельта» забила в Ла Лиге 2569 голов.

36-летний Аспас — воспитанник «Сельты». Нападающий вернулся в родной клуб в июле 2015 года. Его нынешнее соглашение с «Сельтой» рассчитано до июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Аспас уже успел сыграть за «Сельту» в двух матчах Ла Лиги, не отметившись результативными действиями.

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