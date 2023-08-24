Тюкавин — лучший игрок РПЛ по ожидаемым голам в этом сезоне без учёта пенальти
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Российская Премьер-Лига в своём официальном телеграм-канале представила статистику по ожидаемым голам (xG) игроков чемпионата в нынешнем сезоне.
Лучшим без учёта пенальти стал нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, набравший за пять прошедших туров РПЛ 2,69 xG. Если же учитывать все 11-метровые удары, то лучшим по ожидаемым голам будет форвард ЦСКА Фёдор Чалов с показателем 4,74 xG.
Полностью топ-5 лучших игроков РПЛ по ожидаемым голам по итогам пяти туров без учёта пенальти выглядит следующим образом:
- Константин Тюкавин («Динамо», 2,69 xG).
- Иван Олейников («Ахмат», 2,6 xG).
- Матео Кассьерра («Зенит», 2,5 xG).
- Антон Заболотный (ЦСКА, 2,4 xG).
- Николай Комличенко («Ростов», 2,14 xG).
Напомним, гонку бомбардиров РПЛ возглавляют Кассьерра и Чалов, забившие по четыре гола. Форвард ЦСКА все свои голы забил с пенальти.
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