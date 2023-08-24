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Тюкавин — лучший игрок РПЛ по ожидаемым голам в этом сезоне без учёта пенальти

Российская Премьер-Лига в своём официальном телеграм-канале представила статистику по ожидаемым голам (xG) игроков чемпионата в нынешнем сезоне.

Лучшим без учёта пенальти стал нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, набравший за пять прошедших туров РПЛ 2,69 xG. Если же учитывать все 11-метровые удары, то лучшим по ожидаемым голам будет форвард ЦСКА Фёдор Чалов с показателем 4,74 xG.

Полностью топ-5 лучших игроков РПЛ по ожидаемым голам по итогам пяти туров без учёта пенальти выглядит следующим образом:

Константин Тюкавин («Динамо», 2,69 xG). Иван Олейников («Ахмат», 2,6 xG). Матео Кассьерра («Зенит», 2,5 xG). Антон Заболотный (ЦСКА, 2,4 xG). Николай Комличенко («Ростов», 2,14 xG).

Напомним, гонку бомбардиров РПЛ возглавляют Кассьерра и Чалов, забившие по четыре гола. Форвард ЦСКА все свои голы забил с пенальти.