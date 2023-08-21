Личка: хочется, чтобы в России Тюкавин играл только в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о будущем в команде нападающего Константина Тюкавина, отметив, что хотел бы, чтобы тот в России играл только за бело-голубых. Также специалист назвал своего подопечного одним из лучших форвардов страны.

«Насколько для меня важно, чтобы Тюкавин подписал новый контракт с «Динамо»? Очень важно. Тюкавин, как и Арсен Захарян, очень талантливый российский футболист. Один из лучших нападающих на данный момент в России. Понятно, что хочется, чтобы в России он играл только в «Динамо», не ушёл в другую команду. А если трансфер и будет, то только, как Арсен, — за границу», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

21-летний Тюкавин забил три гола и сделал две голевые передачи в семи матчах за «Динамо» в нынешнем сезоне.