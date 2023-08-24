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Экс-игрок «Зенита» Витсель заинтересован в переходе в клуб из Саудовской Аравии

Экс-игрок «Зенита» Витсель заинтересован в переходе в клуб из Саудовской Аравии
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Полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель, ранее выступавший в составе санкт-петербургского «Зенита», заинтересован в продолжении своей карьеры в одном из клубов Саудовской Аравии. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, бельгиец рассматривает поступившее предложение от неназванного клуба, а «Атлетико» считает условия потенциального трансфера Витселя в Саудовскую Аравию привлекательными.

34-летний Витсель играет за «Атлетико» с июля 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бельгийского полузащитника в € 5 млн.

В нынешнем сезоне Витсель уже успел сыграть в одном матче чемпионата Испании, не отметившись результативными действиями.

«Атлетико М» не смог обыграть «Бетис» во 2-м туре Примеры

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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