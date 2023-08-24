Гарри Кейн: теперь у меня четверо детей, они не дают мне заскучать

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн рассказал о состоянии своего новорождённого сына, а также высказался о предстоящем матче 2-го тура Бундеслиги с «Аугсбургом», которая пройдёт 27 августа.
«Генри чувствует себя великолепно. Они вернулись в Лондон, у всех всё хорошо. Роды прошли отлично. Теперь у меня четверо детей, они не дают мне заскучать.
Матч с «Аугсбургом»? Я знаю, что это будет тяжёлая игра. В своём первом матче они сыграли 4:4. Это будет отличная игра. Я действительно в предвкушении своего первого домашнего матча в Бундеслиге, встречи с болельщиками. На этом я сосредоточен», — приводит слова Кейна Sport1.
У 30-летнего Кейна с его возлюбленной Кэти Гудланд две дочери, Айви и Вивьенн, и сыновья Луи и Генри.
Сколько забивали лидеры гонки снайперов в АПЛ
- 24 августа 2023
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