Стало известно, почему сорвался трансфер Бернарду Силвы в «ПСЖ»

Стали известны причины, по которым сорвался переход полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы в «ПСЖ». Об этом сообщает Goal.
По данным источника, всё дело в том, что трансферу воспротивился главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Испанский специалист не захотел терять ещё одно футболиста центральной линии после того, как в «Аль-Ахли» был продан Рияд Марез. Отмечается, что «ПСЖ» до последнего был настолько уверен в осуществлении сделки, что даже не подготовил запасной план на случай, если что-то пойдёт не так.
Напомним, на протяжении первых месяцев лета неоднократно сообщалось, что 29-летний Бернарду хочет покинуть «Манчестер Сити». Среди клубов, которые были заинтересованы в приглашении португальца, назывались «ПСЖ» и «Барселона».
В сезоне-2022/2023 Силва сыграл 55 матчей за «Манчестер Сити», в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с «горожанами» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.
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