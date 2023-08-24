Полузащитник «Баварии» Мусиала выбыл из-за травмы на две-три недели
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала выбыл из-за травмы на две-три недели. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
По информации источника, время восстановления Мусиалы зависит от мышечного напряжения. Ожидается, что полузащитник сыграет за сборную Германии в товарищеских матчах в сентябре этого года.
20-летний Мусиала в нынешнем сезоне успел сыграть два матча за «Баварию», не отметившись в них результативными действиями.
Матчи сборной Германии пройдут 9 и 12 сентября. Немецкая национальная команда сыграет с Японией и Францией соответственно. Сборная Германии не выигрывает уже на протяжении четырёх матчей подряд.
Контракт Мусиалы с «Баварией» рассчитан до июня 2026 года.
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